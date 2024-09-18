شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى ينقذ قلوب الأطفال الأولى بالرعاية بعمليات قسطرة ناجحة والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، وضمن مبادرة “ايد واحدة”، نجحت مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف، في إجراء عدد من عمليات قسطرة القلب التداخلية وغلق ثقب بالقلب لعدد من الأطفال غير القادرين من مختلف المحافظات. تم تنفيذ هذه العمليات من خلال فريق طبي متخصص عالي الكفاءة ضمن مبادرة “نبض حياة”.

الجدير بالذكر ان العمليات أجراها فريق طبي متخصص عالي الكفاءة، وتنوعت ما بين قسطرة تداخلية وغلق ثقوب في البطين وثقوب في الأذين. وأوضح أن الحالات المستحقة يتم تحديدها من خلال أبحاث اجتماعية وميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة.



يأتي هذا النشاط ضمن جهود التحالف الوطني ومؤسسة صناع الخير المستمرة ضمن حملة "ايد واحدة" والتي تهدف تحقيق الأهداف التالية:



تقديم الدعم الغذائي والرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية.

تحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة.

تعزيز التكامل المجتمعي والتماسك الاجتماعي.

