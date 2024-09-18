مولوي أعطى توجيهاته لمديريتي قوى الأمن والدفاع المدني: المرحلة الراهنة تتطلب أقصى درجات الاستعداد

أعطى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، في ضوء متابعته للمستجدات الأمنية، "التوجيهات إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية التابعة للوزارة للبقاء في جهوزية تامة لمساعدة المواطنين في المناطق ومواكبة عمل غرف الطوارئ، والعمل على حفظ الأمن والنظام، إثر التطورات الخطيرة".

كما طلب إلى المديرية العامة للدفاع المدني "البقاء على أهبة الاستعداد للتدخل الفوري، وإلى المحافظين متابعة عمل غرف الطوارئ الفرعية في مراكز المحافظات والأقضية والتنسيق مع الإدارات والأجهزة المعنية والطلب إلى البلديات استنفار أجهزتها والاضطلاع بدورها إلى جانب المواطنين".

وأكد مولوي أن "المرحلة الراهنة تتطلب أقصى درجات اليقظة والاستعداد"، مشيرا إلى أن "سلامة المواطنين وأمنهم تأتي في مقدمة الأولويات، وأن الدولة بكل أجهزتها ستكون إلى جانبهم لدعمهم وحمايتهم، في ظل الظروف الراهنة".