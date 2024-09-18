نتانياهو: قلت سابقا إننا سنعيد سكان الشمال إلى منازلهم بأمان وهذا ما سنفعله بالضبط

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الى أنني "قلت سابقا إننا سنعيد سكان الشمال إلى منازلهم بأمان وهذا ما سنفعله بالضبط".

وانفجر عدد من الأجهزة اللاسلكية في أيدي حامليها في بيروت وعدد من المناطق اللبنانية. ويشار إلى أن عددًا من الأجهزة كانت داخل شقق ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

والأجهزة اللاسلكية التي جرى تفجيرها في مناطق بلبنان هي من نوع "آيكوم في 82".

هذا، وأفادت معلومات صحفية عن انفجار أحد الأجهزة خلال تشييع أحد عناصر حزب الله في الغبيري، بعد أن حضره رئيس المجلس التنفيذي في الحزب السيد هاشم صفي الدين وألقى كلمة خلاله

وأفيد أيضًا عن انفجارين خلال تشييعَين في سحمر وكفرصير.

هذا وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، أنّ "في حصيلة أولية لموجة التفجيرات الجديدة التي طالت أجهزة لاسلكية وفيها أن شخصا استشهد وأصيب أكثر من مئة شخص بجروح".