الجيش فجّر جهازًا لاسلكيًا عثر عليه في موقف الجامعة الأميركية في بيروت

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، بأنّ "الجيش قام بتفجير جهاز لاسلكي منفجر، عثر عليه في موقف الجامعة الاميركية في بيروت، بعدما طلب من الموجودين أمام مدخل الجامعة والاعلاميين مغادرة المكان بالقرب من مركز سرطان الاطفال.
وقبل تفجير الجهاز عمد الجيش الى وضع اكياس من الرمل والحجارة عليه حرصًا على السلامة العامة.
ويذكر ان جهازا لاسلكيا كان داخل سيارة مركونة في موقف المستشفى انفجر في نفس التوقيت الذي حصلت فيه الانفجارات في الاجهزة اللاسلكية في عدد من المناطق عصر اليوم.
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