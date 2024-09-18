وزارة الشؤون أطلقت مركز الاتصالات والشكاوى بدعمٍ من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة

أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية، بدعمٍ من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة "WFP"، مركز الاتصالات والشكاوى الجديد بهدف تعزيز التواصل بين الوزارة والمواطنين.

ولفت حجار، الى أن "هذا المركز يمثّل خطوة أساسية في مهمتنا لبناء نظام حماية اجتماعية شامل ومتعدد الأبعاد في لبنان. فهو يشهد على التزامنا الثابت بخدمة الفئات الأكثر ضعفًا في مجتمعنا بفعالية أكبر ومهنية أعلى".

وأكد أن "هدفنا إحداث تحوّلٍ في طريقة تقديم الخدمات الاجتماعية، لضمان وصول كلّ فردٍ إلى الدعم الذي يحتاجه".

من جهته، أكد المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة "WFP" ماثيو هولينغوورث أن "هذا المركز يمثّل خطوة مهمة نحو تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي في لبنان، وسيساعد على الوصول إلى الأسر المستفيدة بشكل أكثر فعالية".

ولفت بيان لمكتب حجار الى أن "هذا المركز سيشكل مصدرا رئيسيا للحصول على المعلومات ومعالجة الشكاوى والمظالم لحوالي 169,000 عائلة لبنانية تستفيد من برامج الدعم الاجتماعي كمرحلةٍ أولى، على أن يتوسّع نطاق خدماته ليشمل كل البرامج والخدمات التي تقدمها الوزارة في المستقبل القريب".

وأوضح أن "هذا المركز سيتمكن من تلقي 20 إتصالا في الوقت عينه على الرقم 1714، من الإثنين إلى الجمعة بين التاسعة صباحا والثالثة بعد الظهر، ويعتبر الأول من نوعه في لبنان وفقا لنظام حلّ الشكاوى والمظالم المتطوّر الذي يستخدمه".