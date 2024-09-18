"يسرائيل اليوم": القيادة السياسية الإسرائيلية أقرّت سلسلة إجراءات تهدف إلى استعادة الردع في الشمال

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، نقلًا عن مصادر، بأنّ "القيادة السياسية الإسرائيلية أقرّت سلسلة إجراءات تهدف إلى استعادة الردع في الشمال".
وأوضحت أنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وافق على سلسلة إجراءات تهدف إلى تغيير طريقة التعامل مع الأوضاع في الشمال".
ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي، قوله إنّ "كل ساعة تمر منذ تفجيرات أمس بلبنان دون توجيه ضربات لحزب الله هو إخفاق"، مضيفًا "الوقت يمر ويتيح لحزب الله فرصة للتعافي وبناء أنظمة اتصالات جديدة وتجديد مقاتليه".
وذكر المصدر أنّ "النصر لا يتحقق عبر التردد أو الاستجابة المتأخرة بل بتركيز الجهود لتحقيق الحسم".
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