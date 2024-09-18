أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، من وزارة الصحة، إلى "أننا هنا لكي نقيّم الدور الكبير الذي لعبته وزارة الصحة"، جرّاء العدوان الإسرائيلي على عبر انفجار أجهزة اتصالات.
ولفت إلى "أننا سوف نقوم بجولة على المستشفيات"، وقال: "أطمئن اللبنانيين أن توافد الجرحى إلى المستشفيات توقف الآن".
وأكّد أنّه "لا يمكن لأي إنسان أن يعبّر هن وحشية هذه الجريمة"، موضحًا "أننا في حرب مستمرة"، وقال: "طلبنا انعقاد مجلس الأمن الدولي".
كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي من وزارة الصحة: نحن في حرب مستمرّة وطلبنا انعقاد مجلس الأمن الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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