يعمل عناصر الدفاع المدني على اخماد حرائق اندلعت داخل منازل وسيارات ومحلات في البقاع والجنوب وجبل لبنان وضاحية بيروت الجنوبية، وفق ما أعلنت مديرية الدفاع المدني. وتوازيا تعمل سيارات الإسعاف التابعة للدفاع المدني على نقل الجرحى الى المستشفيات نتيجة الحادث الأمني الذي طال مناطق لبنانية عدة مرة جديدة.

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني يعمل على إخماد حرائق ونقل جرحى نتيجة الحادث الأمني الجديد الذي طال مناطق عدّة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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