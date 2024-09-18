الحكومة اللبنانية تستعد لسيناريوهات حرب محتملة مع إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت – (د ب أ)

التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، مع "لجنة تنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات الوطنية"، اليوم الأربعاء، حيث بحث معها "السيناريوهات المحتملة" حال استمرار الهجمات الإسرائيلية.

وجاء هذا اللقاء بعد هجوم تم خلاله تفجير أجهزة الاتصالات اللاسلكية "البيجر" التي يستخدمها أعضاء حزب الله اللبناني في مختلف أنحاء لبنان في هجوم حمل الحزب إسرائيل المسؤولية عنه، والذي أسفر عن استشهاد 12 شخصا وإصابة نحو 2800 آخرين.

وأكد وزير البيئة ناصر ياسين، الذي يرأس اللجنة أنهم يحاولون تأمين ملاجئ كافية وأن هناك نحو 100 مدرسة يمكن أن تقدمها وزارة التعليم، مشيرا إلى جهود تبذل حاليا لتجهيزها.

وفيما يتعلق بإمدادات الغذاء، قال ياسين إن "المخزون الغذائي مؤمن لأكثر من ثلاثة أشهر، وهناك باخرة محملة بنحو 40 ألف طن من الحبوب والطحين قادمة".

وأوضح ياسين "هناك نحو50 ألف حصة غذائية لأهلنا النازحين والمهجرين مقدمة من برنامج الأغذية العالمي".

وأضاف "كما عرضنا الأمور اللوجستية لتأمين عمل لجنة إدارة الأزمات والكوارث فيما يتعلق بالاتصالات، والطرق والمواصلات وغرف الطوارىء والأزمات الموجودة على مستوى المحافظين والمناطق"، وقال: "إن اجتماعاتنا مفتوحة وسنبقى في مناقشة دائمة فيما يتعلق بالموضوع الصحي والطبي و لإيواء وإغاثة النازحين، والشأن الغذائي والاتصالات والمواصلات".