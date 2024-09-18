موقع عبري: إسرائيل تستخدم سلاح يوم القيامة السري.. صور

ياسر رشاد - القاهرة - أفاد موقع انتلي تايمز العبري، بأن موجة الانفجارات في لبنان هي نوع من سلاح يوم القيامة استخدمته "الاستخبارات التكنولوجية الإسرائيلية" التي كانت حتى الآن سرية، وتم الكشف عنها الآن لغرض تنفيذ هجوم إلكتروني واسع النطاق كجزء من القدرات التي لا تظهر إلا أثناء الحرب.

وأضاف الموقع، أن إسرائيل حاليا تمر بمرحلة حرب.

وقال موقع أكسيوس، إن هدف إسرائيل في الموجة الثانية من الهجمات على لبنان زيادة حالة الارتياب والخوف في صفوف حزب الله، في محاولة للضغط على قيادته لتغيير سياستها في دعم غزة

هواتف الأيفون

وقالت مصادر لبنانية، إن عدد من هواتف الأيفون، مع أجهزة بايجر والأجهزة اللاسلكية، انفجرت في جنوب لبنان.

وأكدت المصادر أن الانفجارات وقعت ايضا لهواتف عادية ، وأجهزة لاب توب لا علاقة لها بالبايجر .

وتداولت مصادر لبنانية، صور لموقع الإنفجارات التي وقعت في مختلف المناطق ناجمة عن تفجير اجهزة بيجر واخرى يدوية

وانتقلت فرق الإسعاف تعمل على نقل اصابات من مختلف المناطق

انفجار جهاز داخل متجر

حريق ناتج عن انفجار جهاز

منزل يحرق في انفجارجهاز بلبنان

انفجار في لبنان