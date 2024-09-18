الشركة المصنعة لأجهزة البيجر المنفجرة في لبنان تغلق مكاتبها في تايوان

ياسر رشاد - القاهرة - أغلقت الشركة التايوانية المصنعة لأجهزة البيجر المنفجرة في لبنان، مكاتبها ولا ترد على المكالمات، حسب صحيفة هارتس.

وتحوم الشبهات حول الشركة المصنعة لـ البيجر في بودابست والتي أصبحت تحت الأضواء، الأربعاء، بعد تصريحات أشارت إلى أنها المسؤولة عن تصنيع أجهزة الاتصال اللاسلكي التي انفجرت وأصابت الآلاف في لبنان، الثلاثاء.

نفت شركة "غولد أبوللو" التايوانية لتصنيع أجهزة "البيجر"، الأربعاء، أنها صنعت الأجهزة التي انفجرت في لبنان وقتلت 12 وأصابت الآلاف من أعضاء حزب الله، في هجوم متقدم منسوب حتى الآن إلى إسرائيل.

وأعلنت الشركة التايوانية أن الأجهزة من إنتاج شركة "بي إيه سي"، التي تتخذ من العاصمة المجرية بودابست مقرا، ولديها ترخيص لاستخدام العلامة التجارية لـ"غولد أبوللو".

صنعتها شركة في أوروبا

وأشار مؤسس "غولد أبوللو "هسو تشينغ كوانغ إلى أن أجهزة الاتصال المستخدمة في الانفجارات صنعتها شركة في أوروبا، وذكرت الشركة في بيان أن اسم الشركة هو "بي إيه سي"، ومقرها في المجر.

وأكد مؤسس "غولد أبوللو " للصحفيين في مقر الشركة شمالي تايوان الأربعاء: "المنتج ليس تابعا لنا. إنه فقط يحمل علامتنا التجارية".

وحسب تقرير لسكاي نيوز، العنوان المذكور لشركة بي إيه سي" للاستشارات في بودابست، يشير إلى مبنى صغير في شارع معظمه سكني بضاحية نائية، ووجد اسم الشركة مكتوبا على ورقة بيضاء بحجم "إيه 4" على الباب الزجاجي،

وأوضح شخص في المبنى لسكاي نيوز، طلب عدم ذكر اسمه، أن الشركة مسجلة في هذا العنوان لكن ليس لها وجود فعلي به، حسبما أشارت "رويترز".

وأوضحت كريستيانا بارسوني أرسيداكونو الرئيسة التنفيذية لشركة "بي إيه سي" عبر حسابها الشخصي على موقع "لينكد أن"، للوظائف، إنها عملت كمستشارة لمنظمات مختلفة، من بينها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).

أنشطة شركة "بي إيه سي" المسجلة

وتتنوع أنشطة شركة "بي إيه سي" المسجلة، من نشر ألعاب الكمبيوتر إلى استشارات تكنولوجيا المعلومات إلى استخراج النفط الخام.

يستخدمون أجهزة "البيجر" كوسيلة اتصال منخفضة التكنولوجيا

وقال مصدران مطلعان على عمليات حزب الله لـ"رويترز" هذا العام، إن مقاتلي حزب الله يستخدمون أجهزة "البيجر" كوسيلة اتصال منخفضة التكنولوجيا، في محاولة للتهرب من أنظمة تعقب المواقع الإسرائيلية.

وأكدت مصادر "سكاي نيوز عربية"، إن الأجهزة تم تعديلها من قبل جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) بإضافة كميات ضئيلة من المواد المتفجرة، قبل أن تصل إلى أيادي عناصر حزب الله.

وقال المصدر إن الآلاف من أجهزة "البيجر" انفجرت عندما وصلت إليها رسالة مشفرة، أدت إلى تفعيل المواد المتفجرة بشكل متزامن.

وقال مصدر أمني آخر لـ"رويترز" إن ما يصل إلى 3 غرامات من المتفجرات كانت مخبأة في أجهزة البيجر الجديدة، ولم تكتشفها الجماعة لعدة أشهر.