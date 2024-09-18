25 سيارة إسعاف من السعودية لأوكرانيا

وتأتي هذه المساعدات استمرارًا للجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة العربية السعودية، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة الفئات المتضررة والمحتاجة في جميع أنحاء العالم.
يذكر أنه تم إرسال جسر جوي مكون من 21 طائرة تحمل على متنها مساعدات طبية وإيوائية وأجهزة ومولدات كهربائية مختلفة، كما أعلنت المملكة عن تقديم حزمة مساعدات إنسانية بقيمة 410 ملايين دولار أمريكي.
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