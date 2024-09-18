"النشرة": نقل 10 إصابات إلى مستشقى رياق في البقاع بسبب انفجار أجهزة لاسلكية

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، عن نقل 10 إصابات إلى مستشقى رياق بسبب تفجّر أهزة لاسلكية. وأوضح أنّه انجفر أحد الأجهزة داخل سيارة من نوع رابي في بعلبك عند مدخل المدينة الجنوبي، واقتصرت الأضرار على الماديات دون تسجيل إصابات.

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