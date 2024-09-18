شكرا لقرائتكم خبر عن "حقوق النواب": مبادرة بداية تتسق مع أهداف الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

أشاد النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بإطلاق المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، مؤكدا أنها تأتي في إطار الاهتمام بناء الإنسان المصري وفى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف الاستثمار في رأس المال البشرى من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان وتحقيق تقدم في مختلف المجالات الصحية والتعليمية والرياضية والثقافية، والعمل على ترسيخ الهوية المصرية.

وقال البنا، إن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان تأتى في ضوء توجيهات القيادة السياسية وتتسق مع مبادئ وأهداف وتوجهات الجمهورية الجديدة التي تهتم بمصلحة المواطن وتأهيل ورعاية العنصر البشري لتحقيق التنمية البشرية والتنمية المستدامة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المبادرة الرئاسية الجديدة تتسق مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وتستهدف تحقيق التنمية البشرية والاهتمام بالعنصر البشرى الذي يعتبر الترس الرئيسي في تقدم الدول، كما تستهدف المبادرة تعزيز جهود الدولة لتطبيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، من الحق في التعليم والحق في الصحة والدواء والحق في الحياة الكريمة والمسكن وغيرها.

وأوضح البنا أن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة" تهتم بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية وتحرص على توجيه خدماتها لكل الأعمار، وستساهم في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية للأسر غير القادرة، كما تهتم بحماية الأسرة المصرية وتمكين الشباب والمرأة، لافتا إلى أن المبادرة تضمنت عدة محاور رئيسية، مثل تعزيز الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري، وتطوير اقتصاد تنافسي، وتحقيق الاستقرار السياسي، كما تركز على تحسين النظام الصحي، وتوفير تعليم أفضل، وتأمين فرص العمل اللائق، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وكذلك استهداف تأمين فرص العمل بخلق فرص عمل جديدة وبرامج لتطوير المهارات، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.