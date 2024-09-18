طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني تستنفر في لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - استنفرت طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في لبنان، الطبية والادارية والاسعافية، استجابة الى توجيهات رئيس دولة فلسطين محمود عباس لكافة المراكز الصحية والطواقم الطبية لتقديم كل ما يلزم من اشكال الدعم لمصابي تفجير أجهزة الــ"بيجر".

وقال مدير مستشفى الهمشري في مدينة صيدا جنوب لبنان الدكتور رياض أبو العينين، في حديث لــ"وفا" إنه استجاب لتوجيهات الرئيس محمود عباس بشكل فوري باستقبال الجرحى وتقديم كل الدعم والعون الطبي وتنظيم حملات للتبرع بالدم.

وتأتي توجيهات الرئيس عقب سقوط 9 شهداء وأكثر من 3000 جريح في تفجيرات أجهزة الـ"بيجر" في عدد من المناطق اللبنانية.

نقل عشرات الجرحى بسيارات الاسعاف

وأوضح أبو العينين ان سيارات الاسعاف التابعة لوحدة الإسعاف والطوارئ تحركت على الفور وقامت بنقل عشرات المصابين والجرحى من البلدات في جنوب لبنان إلى مستشفى الهمشري، وكذلك نقل عشرات الجرحى بسيارات الاسعاف التابعة لها الى مشافي العاصمة اللبنانية بيروت لتلقي العلاج اللازم.

وأضاف "استقبل المستشفى أكثر من 80 جريحا بإصابات مختلفة، حيث قامت الاطقم الطبية بعلاجهم في مركز الطوارئ داخل المستشفى كما تم اجراء 5 عمليات جراحية لمصابين وصفت جراحهم بالخطيرة ما استدعى القيام بالعمليات الجراحية."

واكد ابو العينين ان المستشفى قام بإمداد عدد من مستشفيات المنطقة باللوازم الطبية بسبب النقص الموجود لدى تلك المستشفيات، واستجابة لنداءاتها لمعالجة العشرات من الجرحى الذين وصلوا الى تلك المشافي.

بدوره أكد السفير أشرف دبور تنفيذ توجيهات الرئيس محمود عباس بالوقوف الى جانب الأشقاء اللبنانيين وتقديم كل ما يلزم من دعم، حيث تحركت على الفور الكوادر والاطقم الطبية والاسعافية الفلسطينية وفتحت المراكز الصحية ووضعت في حالة تأهب قصوى وقامت بالواجب المناط بها بتقديم العلاج للجرحى ورعايتهم.

ولفت الى ان طواقمنا الطبية الفلسطينية واكبت التطورات الاخيرة في لبنان وعملت على مدار الساعة في بلسمة جراح أشقائنا اللبنانيين.

واعتبر دبور أن توجيهات السيد الرئيس محمود عباس كانت واضحة لجهة تقديم كل ما هو ممكن لمساعدة لبنان الشقيق وتضميد جراحه والوقوف الى جانبه وتقديرنا العالي للدعم الذي قدمه وما زال للقضية وشعبنا الفلسطيني.