صفارات الإنذار تدوي في الجليل الغربي

ياسر رشاد - القاهرة - أطلق حزب الله عدد من الصواريخ استهدفت عدة مستوطنات، وانطلقت صفارات الإنذار في عين يعقوب، ومانوت ونيفيه زيف، كليل، وجعتون بالجليل الغربي .

محمد يوسف

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