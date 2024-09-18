سفير إيران في بيروت يفقد إحدى عينيه في تفجيرات البيجر

ياسر رشاد - القاهرة - فقد السفير الإيراني مجتبي أماني في بيروت، إحدى عينيه خلال الانفجار البيجر، بينما تعرضت عينه الأخرى لإصابات بالغة، حسب نيويورك تايمز.

وأوضحت تقارير أن إصابات أماني "كانت أكثر خطورة مما أعلنته السلطات الإيرانية في البداية"، وإنه نقل إلى طهران لتلقي العلاج.

وأكدت مصادر ايرانية، تابعة للحرس الثوري الايراني، إصابات السفير في منشور على منصة "إكس"، إن الإصابات التي لحقت بالسفير الإيراني خطيرة للغاية وفي عينيه.

و تعرض السفير الإيراني لدى لبنان، لإصابة خطيرة جراء انفجار أجهزة اتصال اللاسلكي (البيجر) في بيروت، الثلاثاء.

وكانت تقارير قد أشارت إلى إصابة السفير الإيراني لدى لبنان مجتبي أماني، ضمن العملية النوعية المنسوبة لإسرائيل، التي أدت لانفجار آلاف من أجهزة "البيجر" في مناطق مختلفة من لبنان، وأسفرت عن مقتل 9 أشخاص وإصابة نحو 2800 آخرين.

