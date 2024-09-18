ميقاتي التقى بري: الطبيعي بهذه الظروف ان اتشاور مع بري بالاوضاع الراهنة

التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي حيث جرى عرض لتطورات الاوضاع السياسية والميدانية لاسيما بعد العدوان الاسرائيلي الذي استهداف لبنان عصر أمس وادى الى سقوط عدد من الشهداء واكثر من 2800 جريح .
وفي تصريح له، اكتفى ميقاتي بالقول انه "من الطبيعي بهذه الظروف ان اتشاور مع بري بالاوضاع الراهنة تكلمنا وناقشنا كل الامور".
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