بطريركية الأرمن الكاثوليك: ما رأيناه بالأمس من تكاتف اللبنانيين هو الصورة الحقيقية للبنان

تقدّم كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك، روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان، بأحرّ التعازي القلبية إلى أهالي الشهداء الذين سقطوا والجرحى اللذين أصيبوا نتيجة الاستهداف الإسرائيلي الغاشم، مشيرا الى "اننا نرفع صلواتنا من أجل أرواح الشهداء، سائلين الله أن يرحمهم ويعطيهم السعادة الأبدية، ويمنح ذويهم الصبر والعزاء، وأن يشفي الجرحى ويعيد لهم صحتهم وقوتهم".

ولفت المكتب الإعلامي في بطريركية الأرمن الكاثوليك الى انه "رغم هذه المحنة الكبيرة، ما رأيناه بالأمس من تكاتف اللبنانيين جنبًا إلى جنب، هو الصورة الحقيقية للبنان التي نريد أن نراها كل يوم. لقد أظهر شعبنا وحدته وتضامنه في وجه الألم، وهذا التلاحم هو ما يجعلنا نؤمن بمستقبل أفضل. إن لبنان الذي نطمح إليه هو وطن يسوده التآخي والسلام العادل، كما كان يذكره خادم الرب الكاردينال البطريرك كريكور بيدروس الخامس عشر أغاجانيان. هكذا يقف الجميع معًا في مواجهة المحن، متجاوزين كل الخلافات والاختلافات".

ودعا "الجميع إلى الاستمرار في هذا النهج، لأن وحدتنا هي مصدر قوتنا. ونسأل الله أن يمنّ على بلدنا بالسلام والاستقرار، وأن يبقى الشعب اللبناني دائمًا مثالًا للتضامن والمحبة".