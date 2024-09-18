العمل الجماهيري في "حماس" استقبل وحدة النقابات والعمال في "حزب الله": لضرورة الصمود وتوحيد المواقف

استقبل مسؤول العمل الجماهيري في حركة "حماس" في لبنان رأفت مرة بحضور مسؤولي العمل، وفدا من وحدة النقابات والعمال في "حزب الله" برئاسة هاشم سلهب ومعاونيه، وتناول اللقاء الاوضاع والتطورات السياسية والعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين واللبنانيين.
وأكد المجتمعون، على "وحدة الشعبين الفلسطيني واللبناني ومتانة العلاقة بين قوى المقاومة،واهمية الانجازات التي تحققها المقاومة في مختلف الجبهات"، وتم التطرق إلى "ضرورة الصمود ومواجهة المشاريع والتهديدات الإسرائيلية وتوحيد المواقف".
وأعربوا عن "محاولات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ مشاريع تخريب او فتن ،وادان اللقاء الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين واللبنانيين، واخرها جريمة التفجير الارهابية الآثمة أمس".
وتم استعراض الواقع النقابي والعمالي الفلسطيني واللبناني واوجه التعاون والعمل المشترك.
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