بوحبيب: الهجوم الإسرائيلي قد يدخل المنطقة في دوامة أكبر من العنف وينذر بنشوب نزاع أوسع

التقى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هنيس-بلاسخارت وجرى البحث في الوضع في جنوب لبنان وفي التصعيد الاسرائيلي الخطير بعد الهجوم السيبراني الذي أدى الى سقوط إثني عشر قتيلا، في حصيلة غير نهائية، والآف الجرحى جراء تفجير أجهزة اتصال في مناطق لبنانية عدة.
واكد بو حبيب ان "هجوم إسرائيل غير المسبوق يمثل اعتداء صارخا على سيادة لبنان وانتهاكا للمواثيق الدولية"، لافتا الى ان "الهجوم الإسرائيلي قد يدخل المنطقة في دوامة أكبر من العنف وينذر بنشوب نزاع أوسع".
ودعا بوحبيب الأمم المتحدة لممارسة الضغوط على إسرائيل للجمها عن التصعيد ووضع حد لاعتداءاتها.
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