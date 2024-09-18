العربى الناصرى: "بداية "مبادرة رئاسية تستهدف الاستثمار الحقيقى فى العنصر البشرى

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قال الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الناصرى، أن إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" خطوة جديدة نحو بناء الإنسان المصرى كما أنها تستهدف الاستثمار الحقيقي العنصر البشرى.

وأكد أبو العلا، أن المبادرات الرئاسية التي أطلقتها الدولة وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى تستهدف بناء الإنسان المصري وحياة كريمة لجميع المصريين فضلا عن نهوض الدولة والتنمية الشاملة في كل أنحاد البلاد، موضحا أن محور التنمية في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، تمت الإشارة إلى أنها تتضمن محور التعليم وما يشمله من تطوير للمناهج التعليمية، وتوفير برامج تدريبية متقدمة للمعلمين، إلى جانب تعزيز استخدام التكنولوجيا في التعليم، وإقامة المزيد من الأنشطة الطلابية ودوري المدارس، فيما يشمل محور الصحة، العمل على تحسين الخدمات الصحية من خلال إطلاق حملات توعية وبرامج صحية وقوافل علاجية تغطي جميع محافظات الجمهورية، إلى جانب محور التوظيف الذي يستهدف خلق فرص عمل جديدة، وتقديم المزيد من البرامج التدريبية لتطوير المهارات بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وقال الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الناصرى، إن مبادرة بداية وتستهدف التنمية البشرية وإتاحة طريق للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية، والصحية، والتعليمية، والرياضية، والثقافية، والسلوكية؛ من أجل تقديم مواطن صحيح متعلم، متمكن، قادر، واع، ومثقف للمجتمع.