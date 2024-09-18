شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"الشيوخ": مبادرة بداية خطوة جديدة فى مسار البناء الإنسانى والان مع تفاصيل الخبر

أشاد النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بالجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية في إطلاق مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، مؤكداً أنها تعكس التزام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم وتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.

وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له، أن هذه المبادرة تأتي في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى الارتقاء بحياة المواطن المصري وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مشيرا إلى أن دعم الرئيس السيسي لهذه المبادرة يعكس رؤيته الثاقبة لأهمية الاستثمار في الإنسان باعتباره العنصر الأساسي في عملية التنمية.

وتابع النائب الدكتور علي مهران، أن مبادرة "بداية" تهدف إلى توفير بيئة متكاملة للنهوض بالمواطن المصري من خلال تنمية المهارات، ودعم التعليم والتدريب، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة، بما يسهم في خلق مجتمع متكامل قادر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد رئيس صحة الشيوخ، أن مبادرة "بداية" تمثل نقلة نوعية في مسيرة تعزيز حقوق الإنسان، حيث تركز على تمكين الأفراد وتوفير فرص متساوية لهم لتحقيق حياة كريمة، مضيفا أن الدولة تضع المواطن في صدارة أولوياتها، وتعمل على توفير الدعم والرعاية لضمان حياة كريمة لجميع الفئات الاجتماعية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

واختتم رئيس صحة الشيوخ تصريحاته بتأكيد أن مبادرة "بداية" هي خطوة جديدة في مسار البناء الإنساني، وتجسد إيمان الدولة بأهمية تعزيز قيم العدالة والمساواة، بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر.