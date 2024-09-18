حزب الله يُصدر بيانا أوليا بعد حادثة انفجار أجهزة "البايجر" اللاسلكية

القاهرة - كتب محمد نسيم - أصدر حزب الله اللبناني، مساء اليوم الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024، بيانًا أوليا، بعد حادثة انفجار أجهزة اتصال لا سلكية كان عناصره يحملونها.

وبحسب وزارة الصحة اللبناينة، فقد استشهد ما لا يقل عن 8 مواطنين لبنانيين، وإصابة 1750 آخرين، بينهم أكثر من 200 إصابة حالتهم خطيرة، وذلك في انفجار أجهزة البيجر.

وفيما يلي بيان حزب الله اللبناني حول الحادثة:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

بيان أولي صادر عن حزب الله:‏

قرابة الساعة 03:30 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 17-09-2024 انفجرت عدد ‏من أجهزة تلقي ‏الرسائل المعروفة بالـ"بايجر" والموجودة لدى عدد من العاملين في وحدات ومؤسسات حزب الله ‏المختلفة، وقد أدّت هذه الانفجارات الغامضة الأسباب حتى ‏الآن إلى استشهاد طفلة واثنين من الأخوة ‏وإصابة عدد كبير بجراح مختلفة. ‏

تقوم الأجهزة المختصة في حزب الله حاليًا بإجراء تحقيق واسع النطاق ‏أمنيًا وعلميًا لمعرفة الأسباب ‏التي أدّت إلى تلك الانفجارات المتزامنة، ‏وكذلك تقوم الأجهزة الطبية والصحية بمعالجة الجرحى ‌‏والمصابين في عدد من المستشفيات في مختلف المناطق اللبنانية.‏

نسأل الله تعالى الرحمة لشهدائنا الأبرار على طريق القدس ، وندعو ‏للجرحى والمصابين بالشفاء ‏العاجل، وندعو أهلنا الكرام إلى الانتباه من ‏الشائعات والمعلومات الخاطئة والمضلّلة التي تقوم بها ‏بعض الجهات بما ‏يخدم الحرب النفسية لمصلحة العدو الصهيوني، لا سيما أنّ ذلك يترافق ‏مع خطابات ‏التهويل والتهديد للعدو الصهيوني وما يُسمّيه بتغيير الوضع ‏في الشمال. ‏

ونؤكد أنّ المقاومة بكافة مستوياتها ومختلف وحداتها في أعلى جهوزية ‏للدفاع عن لبنان وشعبه ‏الصامد.‏

الثلاثاء 17-9-2024‏

‏13 ربيع الأول 1446 هـ

المصدر : وكالات