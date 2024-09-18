سرايا القدس: مقاتلونا في قباطية يخوضون مواجهات عنيفة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن مقاتليها في بلدة قباطية نجحوا في اكتشاف قوة إسرائيلية خاصة كانت تحاول تطويق أحد المنازل.





وأوضحت السرايا في بيانها أن مقاتليها اشتبكوا مع القوة الإسرائيلية التي كانت تنفذ عملية الحصار، وأن اشتباكات عنيفة تدور حالياً بين مقاتليها وقوات الاحتلال في محيط المنزل المستهدف.





وأشارت السرايا إلى أن مقاتليها مستمرون في التصدي لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام البلدة، مؤكدة على الجاهزية العالية لمجموعاتها في مواجهة العدو.





4 هزات أرضية تضرب شمال غرب سوريا ووسط تركيا خلال 24 ساعة





شهدت محطات رصد الزلازل أربع هزات أرضية متفاوتة الشدة خلال الـ24 ساعة الماضية، اثنتان منها ضربتا مناطق شمال غرب سوريا في اللاذقية، واثنتان وقعتا وسط تركيا.





سجلت المحطات أمس الثلاثاء وحتى الثامنة من صباح اليوم الأربعاء، هزتين في تركيا، الأولى في الساعة 1:38 صباحاً بقوة 4.5 على مقياس ريختر، والثانية عند الساعة 3:22 صباحاً بقوة 4 درجات.





وفي سوريا، رُصدت هزتان أيضاً، الأولى في الساعة 11:14 صباح أمس على بعد 20 كم شمال اللاذقية بقوة 2.2 ريختر، والثانية عند الساعة 6:53 مساءً جنوب غرب اللاذقية على بُعد 38 كم بقوة 2.1 ريختر.