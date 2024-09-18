الأونروا: إسرائيل توقف منح التأشيرات لرؤساء وموظفي منظمات دولية

ابوظبي - سيف اليزيد - رام (وام)

قال فيليب لازاريني مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» أمس، إن السلطات الإسرائيلية أوقفت منح التأشيرات لرؤساء وموظفي المنظمات الدولية غير الحكومية.

وأضاف لازاريني في بيان وزع في القدس أن المنظمات تعمل منذ أعوام على تقديم المساعدات الإنسانية للأشخاص المحتاجين بالشراكة الوثيقة مع الأمم المتحدة متهماً الحكومة الإسرائيلية بالتوجه بشكل متزايد إلى التخلص تدريجياً من تمثيل المنظمات الإنسانية ووسائل الإعلام الدولية أو تلك التي تعمل على الإبلاغ عن «الفظائع التي ارتكبت في هذه الحرب وتأثيرها على المدنيين».

وأوضح أنه مع استمرار تزايد الاحتياجات الإنسانية فإننا نحتاج إلى المزيد من العاملين في المجال الإنساني وليس تقليل عددهم داعياً إسرائيل إلى رفع القيود التي تفرضها على المنظمات الإنسانية غير الحكومية ووسائل الإعلام الدولية والسماح لها القيام بعملها على النحو اللائق.