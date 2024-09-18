قوات الاحتلال تعتقل أكثر من ٣٠ فلسطينياً بالضفة الغربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من ٣٠ فلسطينياً، خال حملة دهم وتفتيش واسعة اليوم، طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تخللها مواجهات واعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني أن الاعتقالات تركزت في مدن سلفيت وبيت لحم والخليل.

وفي سياق متصل ، نفّذت آليات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، عملية هدم واسعة في بلدة صور باهر بالقدس، طالت عدداً من المحال التجارية، وذلك في ظل محاربة الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة.

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