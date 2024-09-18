زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب شمال غربي الصين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ضرب زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر اليوم، منطقة “شينجيانغ” في شمال غربي الصين.

وذكر المركز الصيني لشبكات الزلازل، بأن الزلزال ضرب حي دابانتشنغ في أورومتشي، وتم رصد مركز الزلزال عند التقاء خط العرض 43.72 درجة شمالا وخط الطول 88.26 درجة شرقا، وعلى عمق 32 كيلومترا.

ولم ترد أنباء حتى الآن بوقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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