بعد انفجارات «البيجر» في لبنان.. «جولد أبولو» التايوانية تنفي مسئوليتها وتكشف عن «الشركة الأوروبية المصنعة»

الشارقة - اميمة ياسر -

نفت شركة "جولد أبولو" التايوانية، التي تظهر علامتها التجارية صناعتها أجهزة النداء "البيجر" المنفجرة التي استخدمتها إسرائيل على ما يبدو لاستهداف حزب الله، قائلة إنها من صنع موزع أوروبي.

ولقي 9 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب ما يقرب من 3000 آخرين، عندما انفجرت بشكل متزامن الأجهزة التي يستخدمها عناصر جماعة حزب الله اللبنانية.

وقال مصدر أمني لبناني كبير ومصدر آخر إن جهاز المخابرات "الموساد" الإسرائيلي زرع متفجرات داخل 5 آلاف جهاز مناداة استوردتها جماعة حزب الله اللبنانية قبل أشهر من التفجيرات التي وقعت أمس الثلاثاء.

وقالت الشركة ومقرها تايوان، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن طراز أجهزة الاستدعاء AR-924 التي شوهدت في الصور المتداولة للانفجارات تم تصميمها وتصنيعها من قبل موزعها BAC Consulting، ومقره في العاصمة المجرية، بودابست.

وأضاف البيان: "بموجب اتفاقية التعاون، نسمح لشركة BAC باستخدام علامتنا التجارية لبيع المنتجات في مناطق محددة، ولكن تصميم المنتجات وتصنيعها يقع على عاتق شركة BAC وحدها".

وتابعت الشركة: "فيما يتعلق بنموذج النداء (البيجر) AR-924 المذكور في التقارير الإعلامية الأخيرة، نوضح أن هذا النموذج من إنتاج وبيع شرك BAC تقدم شركتنا فقط ترخيص العلامة التجارية ولا تشارك في تصميم هذا المنتج أو تصنيعه".

وأكملت الشركة إنها "تلتزم دائمًا باللوائح ذات الصلة وتحافظ على شراكات شفافة ومتوافقة مع المتعاونين معنا".

ولم تقدم الشركة التايوانية أي معلومات إضافية حول شركة BAC وعندما سأل الصحفيون في مقر الشركة في تايبيه، مؤسس الشركة، هسو تشينج كوانج، عن المزيد من التفاصيل، لم يجب.

وفي مؤتمر صحفي في وقت سابق، الأربعاء، وصف هسو أن شركته أقامت علاقة مع موزع أوروبي منذ حوالي ثلاث سنوات، وقال إن الشركة الأوروبية استوردت في البداية منتجات النداء والاتصالات الخاصة بشركة غولد أبولو. وفي وقت لاحق، أبلغت الشركة Gold Apollo بأنها ترغب في إنشاء جهاز النداء الخاص بها وطلبت الحق في استخدام العلامة التجارية للشركة التايوانية.