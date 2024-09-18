الراعي كلف أبو كسم بتقديم التعازي للنائب عمار بوفاة نجله وبزيارة السفير الايراني في المستشفى

كلّف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي مدير المركز الكاثوليكي للإعلام المونسنيور عبدو أبو كسم تقديم التعازي اليوم إلى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي عمار بنجله ومن خلاله إلى كل مَن سقط في العدوان الآثم.

كما زار ابو كسم مكلفاً من الراعي السفير الإيراني في لبنان مجتبى اماني في مستشفى الرسول الأعظم والاطمئنان إلى صحته بعد اصابته وذلك بعد تقديمه التعازي للنائب علي عمار بنجله.