أبو كسم معزيا عمار: المطلوب منا المزيد من الوحدة والتضمان لمواجهة الحرب ونأمل ان تزول هذه الايام الصعبة

أكد مدير المركز الكاثوليكي للإعلام الاب عبدو أبو كسم، خلال تقديمه واجب العزاء بنجل النائب علي عمار ممثلا البطريرك بشارة الراعي، أن "المطلوب منا المزيد من الوحدة والتضمان لمواجهة الحرب ونأمل ان تزول هذه الايام الصعبة".

وشدد ابو كسم على "اننا سنبقى يدًا واحدة وقلبا واحدا واي شريحة لبنانية تشعر بالألم يصينا نحن ايضا، وما حصل أمس هو جريمة كبيرة مست بجميع اللبنانيين".

واضاف :"اي استهداف لاي مواطن لبناني هو استهداف للجميع".