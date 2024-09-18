افادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن "الفرقة 98 في الجيش كان من المخطط استمرارها في غزة وتقرر في الأيام الأخيرة نقلها إلى الشمال".
وفي وقت سابق، أكدت القناة 14 الإسرائيلية، تحرك فرقة الكوماندوز 98 من الجنوب للعمل تحت قيادة الشمال حتى إشعار آخر.
كانت هذه تفاصيل خبر القناة 14 الإسرائيلية: تحرك فرقة الكوماندوز 98 من الجنوب للعمل تحت قيادة الشمال حتى إشعار آخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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