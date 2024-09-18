افاد وكالة "بترا" الاردنية بأن "طائرة مساعدات تابعة لسلاح الجو الاردني من نوع C130 غادرت باتجاه جمهورية لبنان".
واشارت الى ان "الطائرة التي أرسلتها القوات المسلحة الأردنية بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تحمل مواد غذائية وطبية وإغاثية. وتهدف المساعدات إلى دعم القطاع الصحي في لبنان ومساعدته في تجاوز هذه الحادثة".
وأكدت الوكالة ان "هذه الخطوة تعكس عمق العلاقات والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين وتجسد حرص الاردن على تقديم الدعم والمساندة للأشقاء في لبنان في ظل هذه الظروف التي تمر بها".
كانت هذه تفاصيل خبر "بترا": سلطات الاردن ارسلت طائرة مساعدات طبية وإغاثية إلى لبنان لدعم القطاع الصحي اللبناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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