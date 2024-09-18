الخارجية الروسية: هجوم أجهزة الاتصال في لبنان يمثل انتهاكا واضحا لسيادته وتحديا خطرا للقانون الدولي

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنها "تدين بشدة انفجار أجهزة اتصال يستخدمها عناصر من حزب الله في لبنان بشكل متزامن ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى"، داعية "جميع الأطراف المعنية إلى ضبط النفس".

وقالت "ندين بشدة الهجوم غير المسبوق على لبنان الصديق ومواطنيه والذي يمثل انتهاكا واضحا لسيادته وتحديا خطرا للقانون الدولي من خلال استخدام أسلحة غير تقليدية".