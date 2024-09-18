واشنطن بوست: شعور الإدارة الأميركية هو أن حزب الله مرتبك ومذعور ولن يقوم برد عسكري فوري

افادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن شعور الإدارة الأميركية في الوقت الحالي هو أن حزب الله مرتبك ومذعور ولن يقوم برد عسكري فوري"، لافتة الى أن "إسرائيل يمكن أن تحتوي الضرر إذا شن حزب الله هجوما". وأكدت أن مسؤولين أميركيوين كانوا على اتصال غير مباشر بإيران أمس لتأكيد أن واشنطن لم يكن لها دور في الهجوم".
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين أن "الولايات المتحدة ستساعد في الدفاع عن إسرائيل ضد حزب الله إذا لزم الأمر".
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