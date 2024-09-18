أكسيوس: إسرائيل خططت ليكون هجوم أمس ضربة افتتاحية في حرب شاملة لكن القلق من اكتشافها بدل التوقيت

أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي بأن إسرائيل قررت تفجير أجهزة النداء التي يحملها أعضاء "حزب الله" في لبنان وسوريا، الثلاثاء، خوفا من أن يتم اكتشاف عمليتها السرية من قبل الحزب، بحسب ما أشار 3 مسؤولين أميركيين للموقع.

وأوضح مسؤول أميركي، في وصفه للأسباب التي قدمتها إسرائيل للولايات المتحدة لتبرير توقيت الهجوم، بأنها "كانت لحظة حاسمة، إما أن نستخدمها أو نخسرها".

وأشار مسؤول إسرائيلي سابق مطلع على العملية إلى أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية خططت لاستخدام أجهزة النداء المفخخة التي تمكنت من "زرعها" في صفوف "حزب الله"، كضربة افتتاحية مفاجئة في حرب شاملة لمحاولة شل حركة "حزب الله".

ولفتت إلى أنه في الأيام الماضية، أصبح القادة الإسرائيليون قلقين من احتمال اكتشاف "حزب الله" لهذه الأجهزة.

وأوضح مسؤول أميركي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وكبار وزرائه ورؤساء القوات الإسرائيلية وأجهزة الاستخبارات قرروا استخدام النظام الآن بدلاً من المخاطرة باكتشافه من قبل "حزب الله".