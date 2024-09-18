إذاعة الجيش الإسرائيلي: رفع حالة التأهب في أنظمة الدفاع الجوي والقوات الجوية تحسبا لهجوم من حزب الله

افادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن "رفع حالة التأهب في أنظمة الدفاع الجوي والقوات الجوية تحسبا لهجوم من حزب الله"، مشيرة الى انه "رغم الحدث في لبنان المنسوب لإسرائيل فإن استبدال غالانت بساعر ما زال ممكنا".

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