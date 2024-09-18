أشارت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية إلى أن "العمل المنسوب لإسرائيل في لبنان يثير الخوف في قلوب "حزب الله" وإيران، لكنه لن يكون كافياً لإعادة سكان شمال إسرائيل إلى ديارهم".
وأوضحت أنه في الوقت الحالي، لا يوجد تغيير في النظرة الاستراتيجية لإسرائيل، لافتة إلى أن ما حصل أمس "يزيد من الردع ضد حزب الله ورعاته الإيرانيين ويشكل ضربة معنوية، لكنه لا يغير قواعد اللعبة".
ورأت أنه "إذا كانت إسرائيل بالفعل وراء هذه الانفجارات، بما في ذلك تلك التي وقعت في سوريا، فإنها ترسل تحذيرا خطيرا لحزب الله بعدم محاولة شن هجمات داخل الأراضي الإسرائيلية، كما فعلت ثلاث مرات على الأقل مؤخرا باستخدام البنية التحتية الفلسطينية المحلية"
كانت هذه تفاصيل خبر يديعوت أحرنوت عن هجوم أمس: لن يكون كافياً لإعادة سكان شمال إسرائيل إلى ديارهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.