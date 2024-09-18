الأبيض: عدد الشهداء زاد عن 9 وسنصدر الحصيلة والأرقام الدقيقة عند الساعة الواحدة

افاد وزير الصحة فراس الأبيض في حديث لقناة "الجديد"، بأن "لدينا تطمينات من الكادر الطبي بشأن الإصابات وسنصدر الحصيلة والأرقام الدقيقة عند الساعة الواحدة". واشار الى ان "عدد الشهداء زاد عن 9 والمستشفيات تؤدي واجباتها كاملة وندعو الله الشفاء للجميع".

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