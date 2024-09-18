مصرع 3 رجال إطفاء في البرتغال وسط استمرار مكافحة حرائق الغابات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

لقي ثلاثة من رجال الإطفاء مصرعهم اليوم، في واحدة من عشرات حرائق الغابات التي اجتاحت الخليج 365 الوسطى والشمالية من البرتغال، مما رفع عدد ضحايا حرائق الغابات إلى سبعة أشخاص منذ يوم السبت الماضي.

وأغلقت السلطات البرتغالية العديد من الطرق السريعة وعلّقت حركة القطارات على خطين للسكك الحديدية في شمال البرتغال، كما طلبت المساعدة من المفوضية الأوروبية، مما دفع إسبانيا وإيطاليا واليونان إلى إرسال طائرات لإطفاء الحرائق باستخدام المياه.

وتكافح البرتغال أكثر من 50 حريقًا للغابات في البر الرئيسي وحشدت قرابة 5300 رجل إطفاء، فضلًا عن طلبها المساعدة من الاتحاد الأوروبي.

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