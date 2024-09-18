شاهد… مرشح لرئاسة بلدية برازيلية يضرب منافسه بكرسي خلال مناظرة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_متايعات

تحولت مناظرة انتخاب رئيس بلدية في مدينة ساو باولو البرازيلية إلى واقعة صادمة بعد أن ضرب أحد المرشحين منافسه بكرسي معدني.

وبحسب شبكة «سي إن إن» الأميركية، فقد أجريت المناظرة بين المرشحين خوسيه لويز داتينا وبابلو مارسال يوم الأحد على قناة «TV Cultura»، وأثناء حديث مارسال، انفعل داتينا وحمل كرسيا معدنيا واتجه نحو منافسه وضربه به وفق الشرق الأوسط .

وقال داتينا لاحقاً لقناة TV Cultura إنه هاجم مارسال لأنه تحدث عن مزاعم بالتحرش الجنسي واجهها قبل سنوات.

وأكد داتينا أن هذه المزاعم غير صحيحة.

وأضاف قائلا: «لقد جاء بقضية تم أرشفتها، ولم تحقق فيها الشرطة حتى لأنه لم يكن هناك أي دليل عليها. شيء حدث من 11 عاماً تسبب في توتر كبير للغاية داخل عائلتي».

وتم طرد داتينا من المناظرة لكنه أصر على أنه «على الرغم من أنه ارتكب خطأ، فإنه غير نادم على ما فعله».

وتلقى مارسال علاجا في مستشفى سيريو ليبانيس، حيث أصيب بكدمات في منطقة الصدر وفي معصمه وكان يعاني من صعوبة في التنفس، لكنه خرج بعد فترة وجيزة.

وقارن مارسال الهجوم الذي تعرض له بمحاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في يوليو (تموز) الماضي وطعن الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو خلال انتخابات 2018، ونشر صورة للهجمات الثلاث على «إنستغرام» مع التعليق: «لماذا كل هذه الكراهية؟».

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