وزير المالية الإسرائيلي: علينا مواصلة القتال حتى النصر لضمان أمن مواطنينا في الجنوب والشمال

اشار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش تعليقا على إعلان مقتل 4 عسكريين في رفح، الى أنه "صباح صعب ومؤلم"، معتبرا أنه "علينا مواصلة القتال حتى النصر لضمان أمن مواطنينا في الجنوب والشمال وإعادة المخطوفين".

واعلن الجيش الإسرائيلي "مقتل 4 عسكريين بينهم ضابط في كمين في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة عصر أمس"، لافتا الى ان "من بين القتلى العسكريين في كمين رفح نائب قائد سرية بكتيبة شاكيد في لواء غفعاتي".

ولفت الى أن "بمقتل العسكريين الأربعة في رفح يرتفع عدد قتلى الجيش منذ 7 تشرين الاول إلى 714".