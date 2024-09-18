الخطوط الجوية الفرنسية اعلنت تعليق رحلاتها لكل من بيروت وتل أبيب حتى 19 أيلول

أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس" أنّها "ستعلق رحلاتها من مطار شارل ديجول في العاصمة الفرنسية لكل من بيروت وتل أبيب حتى 19 أيلول بسبب تصاعد المخاوف الأمنية في الشرق الأوسط".
واشارت الى أنها أنّ "العمليات ستستأنف بعد تقييم الوضع".
وأعلنت مجموعة لوفتهانزا "تعليق جميع الرحلات من تل أبيب وطهران وإليهما وقالت إنها ستتجنب المجال الجوي لكل من إسرائيل وإيران حتى الخميس".
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