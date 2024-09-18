افادت وكالة "أسوشييتد برس" عن مسؤول أميركي، تأكيده أن "إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بعملية تفجير أجهزة الاتصال في لبنان بعد إتمامها"، مشيرا الى ان "إسرائيل أبلغت واشنطن بتنفيذ العملية بإخفاء كمية قليلة من مواد متفجرة داخل أجهزة البيجر".
واوضحت صحيفة هآرتس، أن تقارير أميركية افادت بأن إسرائيل فجرت أجهزة البيجر في من خلال رسائل نصية.
كانت هذه تفاصيل خبر أسوشييتد برس عن مسؤول أميركي: إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بعملية تفجير أجهزة الاتصال في لبنان بعد إتمامها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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