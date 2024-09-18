"واللا": غالانت أبلغ أوستن قبل تفجير الاجهزة أن إسرائيل ستنفذ عملية صعبة في لبنان ورفض تزويده بالتفاصيل

افاد موقع "واللا" عن مسؤول أميركي، أن "وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أجرى قبل دقائق من تفجير الأجهزة في لبنان اتصالا هاتفيا بنظيره الأميركي لويد أوستن".

واشار الى ان "غالانت أبلغ أوستن أن إسرائيل ستنفذ عملية صعبة في لبنان قريبا، ولكن رفض تزويده بمزيد من التفاصيل بشأن الهدف وكيفية التنفيذ".