وصول شحنة مساعدات عراقية الى مطار بيروت صباح اليوم

وصلت صباح اليوم، شحنة مساعدات عراقية الى مطار بيروت الدولي تضامنا مع لبنان وجرحاه إثر الخرق الامني الاسرائيلي الذي حصل يوم أمس. وتتضمن الشحنة طاقماً طبياً ومساعدات طبية تقدّر بحوالى ١٥ طنًا.

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