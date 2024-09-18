كنا قريبين من صفقة تبادل - مصر: نؤكد ضرورة انسحاب إسرائيل من غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين 13 سبتمبر 2024، استمرار جهود بلاده مع الأشقاء في قطر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وقال عبد العاطي في تصريح صحفي له، "كنا قريبين من صفقة تبادل لكن غياب الإرادة السياسية من طرف ما يحول دون ذلك، ونشعر بغضب شديد من صمت المجتمع الدولي إزاء ما يحدث بالأراضي الفلسطينية من قتل وتجويع".

وشدد على ضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ 7 عقود.

كما أكد ضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من غزة بما في ذلك الجانب الفلسطيني من معبر رفح .

وحول التصعيد في البحر الأحمر، اكد وزير الخارجية المصري، أن يلاده هي أكثر دولة متضررة من التصعيد الخطير في منطقة البحر الأحمر.

وقال "سنواصل جهودنا الدؤوبة مع الشركاء للتوصل إلى صفقة تضمن تبادل الأسرى وتوقف العدوان".

وشدد على أن السياسات العدوانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية تهدد بجر المنطقة إلى حرب إقليمية.

المصدر : وكالات