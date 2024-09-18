كيف فجر جهاز الاستخبارات الإسرائيلي أجهزة "بيجر" حزب الله؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تفاصيل تفجير جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" أجهزة "البيجر" الخاصة بحزب الله.

ووفقا للصحيفة، فإن جهاز الموساد قان بتفخيخ بطاريات الآلاف بالمتفجرات ثم رفع درجة حرارتها عن بعد لتفجيرها، وفقا لروسيا اليوم.

وبحسب الصحيفة، فإن الاستخبارات الإسرائيلية أوقفت الأجهزة قبل تسليمها إلى حزب الله، إذ قامت بحشوها بمادة PETN شديدة الحساسية ثم عمدت إلى تفجيرها عن بعد من خلال رفع درجة حرارة البطارية بما يكفي لتفجيرها".

وشهد لبنان، الثلاثاء، عملية هجمات سيبرانية واسعة تسببت في تفجيرات أجهزة للاتصال اللاسلكي، أصيب فيها أكثر من 2500 شخصا أغلبهم من أعضاء حزب الله اللبناني، يحملونها في مناطق متفرقة من لبنان.

وأعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض مقتل 9 أشخاص بينهم طفلة وإصابة نحو 2750 غالبيتهم من عناصر "حزب الله" آخرين، جراء انفجار أجهزة لاسلكية في مناطق مختلفة في البلاد.

واعتبر حزب الله اللبناني تلك العملية، أكبر اختراق أمني له، متعهدا بأن "العدو الغادر سينال بالتأكيد قصاصه العادل على العدوان الآثم، ‏من حيث يحتسب ‏ومن حيث لا يحتسب"، محملا إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذا العمل، الذي وصفه بـ"الإجرامي".