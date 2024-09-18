القيادة تدين محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس جمهورية القُمر المتحدة

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية لفخامة الرئيس العقيد عثمان غزالي رئيس جمهورية القُمر المتحدة، أدان فيها محاولة الاغتيال التي تعرض لها. وقال سمو ولي العهد :" بلغني نبأ محاولة الاغتيال التي تعرض لها فخامتكم، وإنني إذ أعرب عن إدانتي لهذا الاعتداء، لأتمنى لكم الشفاء العاجل وتمام الصحة والعافية ".
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