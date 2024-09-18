حريق هائل في مضرب أرز بمنطقة عرب الوالدة بحلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

اندلع قبل قليل، حريق في مضرب الأرز بمنطقة عرب الوالدة في حلوان.

واشتعلت النيران بكثافة كبيرة في مضرب الأرز، بينما يحاول أهالي المنطقة في اخماد الحريق، قبل امتداده للمناطق المجاورة له.

يذكر أنه اندلع في وقت سابق، حريق داخل شقة سكنية بمنطقة المعصرة في حلوان.

وتلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من عقار بدائرة قسم حلوان.

ودفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مأمور القسم وقطاع إطفاء الجنوب.

وتبين بالفحص نشوب حريق في شقة بالطابق الرابع لعقار مكون من 4 طوابق بشارع التوحيد وتمام الإخماد دون إصابات.